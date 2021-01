Die Zahl der Corona-Infektionen in Oberhaveler Seniorenheimen hat sich auch am Freitag weiter erhöht. Erwähnt wurden von der Kreisverwaltung drei Betreuungseinrichtungen.Weiteres BesuchsverbotSo seien im Seniorenhaus am Hain in Hohen Neuendorf drei Mitarbeitende und fünf Bewohnende positiv auf da...