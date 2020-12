Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel ist auf 111,8 gesunken. Aktuell würde es 520 registrierte Fälle in der Region geben, teilte die Kreisverwaltung am Dienstag, 8. Dezember, mit.

Neue Fälle in Glienicke

Weitere Fälle sind einmal mehr aus Gemeinschaftseinrichtungen gemeldet worden. An der Grundschule in Glienicke/Nordbahn ist die Zahl der Positivtests auf 14 gestiegen: Vier Lehrkräfte und zehn Kinder sind betroffen. Zwei Positivbefunde von Kindern gab es zudem an der Grundschule Hennigsdorf Nord. Für zwei Klassen wurde eine häusliche Quarantäne angeordnet.

Klassen der Europaschule in Quarantäne

Corona in Oberhavel Kreis Oberhavel verhängt 48.000 Euro Strafen wegen Verstoßes gegen Corona-Auflagen Hennigsdorf An der Schildower Europaschule am Fließ sind ebenfalls zwei Kinder positiv auf das Coronavirus getestet worden, für zwei Klassen wurde eine häusliche Quarantäne angeordnet. An der Mühlenbecker Käthe-Kollwitz-Gesamtschule hat sich die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen auf zwölf erhöht. Betroffen sind nunmehr eine Lehrkraft und elf Kinder.

Besuchsverbot in Hennigsdorf

Weitere Fälle wurden dem Gesundheitsamt zudem aus einer Hennigsdorfer Seniorenwohneinrichtung gemeldet. Betroffen sind vier Mitarbeitende und sechs Bewohnerinnen und Bewohner. Sechs weitere Bewohnerinnen und Bewohner wurden mittels Schnelltest positiv getestet. Das Gesundheitsamt hat für mehrere Wohnbereiche ein Besuchsverbot ausgesprochen. In der Einrichtung sind für die kommende Woche erneut Testungen durch das mobile Abstrichteam des Landkreises geplant.

