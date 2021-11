Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke hat sich am Dienstag per Video vom Schlossplatz an die Bevölkerung gewandt. Während im Hintergrund der Weihnachtsbaum geschmückt wird, teilt Laesicke mit, dass schweren Herzens die Entscheidung gefallen sei, den Weihnachtsgans-Auguste-Markt, der am k...