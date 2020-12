Die Fraktion Die Linke in der Oranienburg Stadtverordnetenversammlung hat am Donnerstag einen Dringlichkeitsantrag vorgelegt, in dem sie die Anschaffung von Luftfilteranlagen für Schulen und Kitas in städtischer Trägerschaft beantragt. Außerdem soll geprüft werden, ob Schulen mit CO²-Ampeln au...