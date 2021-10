Seit einer Woche steigt der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Oberhavel wieder an, teilweise in rasanten Schritten. Mittlerweile, mit Stand von Freitag (8. Oktober), zählt der Landkreis nicht nur die meisten Neuinfektionen, sondern muss auch auf die höchste Inzidenz in ganz Brandenburg verweisen. Es g...