Der Lehnitzer Karneval-Klub (LKK) hat seine Entscheidung für die kommende Saison getroffen und am Montagabend auf seiner Facebook-Seite verkündet: Alle für 2021 geplanten Veranstaltungen werden abgesagt.

Auflagen lassen Veranstaltungen im Kulturhaus kaum zu

„Aktuell lassen die Bestimmungen und die Situation es nicht zu, an einen Karneval, wie Ihr und wir es gewohnt waren, durchzuführen“, schreibt der LKK-Vorstand in seiner Erklärung. Die vielen Einschränkungen und Auflagen „machen eine Veranstaltung im Kulturhaus kaum möglich“, heißt es weiter. „Da uns die Gesundheit unserer Gäste und der Mitglieder vom LKK am Herzen liegen“, habe sich der Verein entschlossen, die Veranstaltungen abzusagen.

Karneval fällt aber nicht komplett aus

Allerdings: Komplett abtauchen wollen die Lehnitzer Jecken nicht: „Hier und da werdet Ihr die Lehnitzer Narren antreffen, denn den Karneval lassen wir uns nicht nehmen“, schreibt der LKK-Vorstand.