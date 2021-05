Der Inzidenzwert für Oberhavel sinkt weiter. In dieser Woche näher er sich erstmals seit Monaten wieder der 50er-Marke. Am Montag, 8. Mai, betrug die Inzidenz laut Robert-Koch-Institut 53,5. Am Freitag lag die Inzidenz noch bei 77,5. Seit dem 7. Mai wurden 26 Neuinfektionen in Oberhavel registri...