Die Oranienburger Waldschule bleibt am Montag geschlossen. Das hat Schulleiter Torsten Lattke bereits am Sonntagabend beschlossen, nachdem ihn das Gesundheitsamt über einen Coronafall in der Familie von Kindern der Waldschule informiert hatte. Die Behörde empfahl Lattke deshalb am Sonntagnachmitta...