In Oberhavel sinkt die Arbeitslosigkeit. Das teilte die Agentur für Arbeit am Mittwoch mit. So gibt es mit 6368 Arbeitslosen insgesamt 166 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sinkt damit für den Landkreis um 0,2 auf 5,5 Prozent. Unter den Arbeitslosen sind 3661 Männer und 2707 Frauen. ...