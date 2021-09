Weil er keine Corona-Maske tragen wollte, zieht ein Mann in einer Tankstelle in Idar-Oberstein eine Waffe und schießt dem Angestellten in den Kopf, der ihn auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte. Die Tat von Dienstag lässt niemanden kalt. Nach dem Schock reagiert die Politik mit Schuldzuweisunge...