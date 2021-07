„Hoffentlich funktioniert das so reibungslos, dass es nicht mehr gebraucht wird.“ Björn Lüttmann steht etwas skeptisch blickend am Sonnabendvormittag (31. Juli) in der Turm Erlebniscity von Oranienburg. Der Oranienburger SPD-Landtagsabgeordnete und Vorsitzende vom Gesundheitsausschuss im Brandenburger Landtag ist eingeladen, um einen Abschied zu begleiten: dem vom Corona-Impfzentrum Oranienburg. Dazu geladen hat Landrat Ludger Weskamp (SPD)...