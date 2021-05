Die Inzidenz in Oberhavel bleibt niedrig. Am Donnerstag lag der Wert bei 32,4. Am Mittwoch betrug der Sieben-Tage-Inzidenzwert 35,7 – tags zuvor lag er mit 45,6 ebenfalls auf niedrigem Niveau. Die drei Tage hintereinander unter der 50er-Marke haben nun direkte Auswirkungen auf die Schullandschaft ...