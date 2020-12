Seit mehr als 30 Jahren öffnet das Christliche Jugendzentrum Oranienburg (CJO) seine Räume an der Rungestraße am Heiligen Abend für alle, die Weihnachten nicht allein feiern möchten. In diesem Jahr müssen die Weihnachtsandacht und die Feier wegen Corona aber ausfallen.

Andacht und Theaterstück ab 17 Uhr im Internet

Als Alternative überträgt das CJO ab 17 Uhr eine kleine Weihnachtsandacht live auf weihnachten.cjo.de im Internet. Zu sehen ist dann unter anderem ein Theaterstück, „das wir sonst aufgeführt hätten. Wir singen gemeinsam Weihnachtslieder, wir feiern Weihnachten“, heißt es in der Ankündigung.

