Kurz vor dem Feiertagswochenende hat Oberhavel bei der Sieben-Tage-Inzidenz den kritischen Wert von 50 überschritten. Der exakte Wert lag am Freitag bei 55. Damit treten ab sofort verschärfte Regeln in Kraft, die ab Montag durch den noch schärferen Lockdown aber schon wieder abgelöst werden.

Demnach dürfen sich bei Veranstaltungen im Freien bis Sonntag nur noch 150 Menschen gleichzeitig aufhalten, in geschlossenen Räumen dürfen es höchstens 100 sein. Privaten Feiern in Wohnungen und auf Grundstücken mit mehr als zehn zeitgleich Anwesenden aus mehr als zwei Haushalten sind untersagt. Die Anzeigepflicht beim Gesundheitsamt per E-Mail an ges.corona@oberhavel.de . Im öffentlichen dürfen sich maximal zehn Personen oder ein Haushalt gemeinsam aufhalten. Ab Montag gelten denn die noch strengeren Lockdown-Regeln.