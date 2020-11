Die Leute in Schenkenberg bei Brandenburg/Havel sitzen am Sonnabendmorgen noch am Frühstückstisch, als in den Kabinen des örtlichen SV Empor 1928 die Drähte glühen. Die Schenkenberger haben in der Landesliga die D-Juniorinnen des FSV Borgsdorf zu Gast und die FSV-Trainerinnen Natalie Ellinger u...