Seit dem 19. Oktober ist die stationäre Corona-Teststelle auf dem ehemaligen Exerzierplatz der Bundeswehr in Lehnitz in Betrieb. Bis zum 16. November wurden dort rund 700 Abstriche genommen, informierte Gesundheitsdezernentin Kerstin Niendorf.Fenster runter, Stäbchen reinSie kam am Dienstag...