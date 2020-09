Die Verwaltung des Landkreises Oberhavel informierte am Mittwoch in einer Pressemitteilung über die aktuelle Coronavirus-Lage in der Region. Mit Stand vom Mittwoch (12 Uhr) gibt es derzeit fünf bestätigte Covid-Erkrankungen in Oberhavel. Diese verteilen sich auf die Kommunen Hohen Neuendorf, Oranienburg, Glienicke, Mühlenbecker Land sowie das Amt Gransee und Gemeinden. Eine Person befindet sich in häuslicher Quarantäne, vier Personen müssen stationär behandelt werden.

4.929 Menschen in Oberhavel wurden negativ getestet

Bisher sind im Landkreis insgesamt 371 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das ist im Vergleich zum Mittwoch der Vorwoche ein Fall mehr. 357 Personen sind bereits genesen, das sind 96 Prozent aller Fälle. Insgesamt 4.929 Menschen wurden bereits negativ auf das Coronavirus getestet, bei 242 Personen steht das Testergebnis noch aus. 1.446 Menschen wurden im Verlauf der Pandemie häuslich abgesondert, weil sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten.