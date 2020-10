Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) ist negativ auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Laesicke hatte sich am Mittwoch vorsorglich und freiwillig in Quarantäne begeben, nachdem Landrat Ludger Weskamp (SPD) positiv auf das Virus getestet worden war . Weskamp hatte sich am Abend zuvor mit Oberhavels Bürgermeistern zu Unterzeichnung des Kita-Vertrages getroffen.