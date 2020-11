Die Polizei hat im Landkreis Oberhavel an diesem Wochenende Platzverweise gegen mehrere Personen ausgesprochen, weil sie sich nicht an die Covid-19-Eindämmungsverordnung hielten. Das teilte die Polizeiinspektion Oberhavel am Sonntag mit.Sechs Jugendliche aus mehr als zwei HaushaltenAm Freitagabend...