Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie im Landkreis Oberhavel und um die Ausbreitung des Corona-Virus in der Gemeinde Birkenwerder zu verhindern, wird ab Montag, 2. November, das Rathaus bis auf Weiteres für den Besucherverkehr geschlossen.

Telefonisch weiterhin erreichbar

Die Mitarbeite der Verwaltung erteilen telefonisch oder per E-Mail Auskünfte. Nur für wichtige Anliegen, die keinen zeitlichen Aufschub dulden und für die ein persönliches Erscheinen in der Gemeindeverwaltung notwendig ist, werden individuelle Termine vereinbart, teilte die Verwaltung am Dienstag mit. Mit dieser Maßnahme solle gewährleisten werden, dass die Gemeindeverwaltung arbeitsfähig bleibt.