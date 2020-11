„Wenn Sie ein Zimmer reservieren wollen, drücken Sie bitte die 1!“ heißt es beim ersten Kontakt am Telefon. Das Hotel „Wyndham Garden Hennigsdorf“ an der Fontanestraße ist geöffnet. Es beherbergt auch in guten Zeiten eher weniger Touristen als Geschäftsleute. Arbeiter auf Montage übern...