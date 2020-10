In Oberhavel steigen die Zahlen der mit dem Coronavirus Infizierten. Amtsarzt Christian Schulze zeigt sich besorgt.

In dem Fall einer Pflegeeinrichtung in Hohen Neuendorf, bei dem Mitte vergangener Woche eine Mitarbeitende sowie drei weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, sind zwischenzeitlich 48 Testungen bei den ermittelten Kontaktpersonen erfolgt, durchgeführt von einer Hausärztin aus Hohen Neuendorf. „Davon sind zehn Tests positiv ausgefallen“, teilt der Landkreis am Dienstag mit. Betroffen sind drei Pflegekräfte und sieben Bewohnerinnen und Bewohner.

15 Neuinfektionen in Oberhavel an einem Tag

Coronavirus Vater und Sohn aus Ostprignitz-Ruppin an Corona erkrankt Ostprignitz-Ruppin Neben dem bereits in der vergangenen Woche veranlassten Verlegungsstopp habe das Gesundheitsamt in Abstimmung mit der Geschäftsleitung der Einrichtung nunmehr ein vollständiges Besuchsverbot ausgesprochen sowie weitere weitreichende Testungen veranlasst.

Die Infektionszahlen steigen in Oberhavel. Das geht aus der Mitteilung der Kreisverwaltung hervor. Mit Stand vom Dienstag, 13. Oktober, gibt es derzeit 62 bestätigte Covid-19-Infektionen im Landkreis. Das sind 15 Neuinfektionen mehr gegenüber Montag, 12. Oktober, und 32 mehr gegenüber dem vergangenen Freitag, 9. Oktober. 58 Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne, vier Personen müssen stationär behandelt werden.

Abstand, Hygiene und Masken

Amtsarzt Christian Schulze schätzt angesichts der steigenden Zahlen die Situation mit zunehmendem Ausbruchsgeschehen in Oberhavel als sehr ernst ein und appelliert eindringlich an die Bürgerinnen und Bürger. „Corona wird zunehmend wieder präsenter. Daher ist es jetzt umso wichtiger, weiter Abstand zu halten, die Hygieneregeln zu beachten und dort, wo es notwendig und vorgeschrieben ist, die Alltagsmaske zu tragen“, so Schulze. „Nur so können wir den raschen Anstieg von Neuinfektionen stoppen. Zeigen Sie Verantwortung für sich und Ihre Mitmenschen.“

Verteilung der Corona-Fälle im Landkreis

Coronavirus 170 Menschen der Uckermark wegen Corona in Quarantäne Prenzlau Die bestehenden Infektionsfälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Oranienburg (11), Hohen Neuendorf (22), Hennigsdorf (7), Amt Gransee und Gemeinden (5), Glienicke/Nordbahn (4), Mühlenbecker Land (4), Leegebruch (3), Kremmen (2), Oberkrämer (3) und Liebenwalde (1).

Bisher sind im Landkreis insgesamt 467 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. 396 Personen sind bereits genesen, das sind 85 Prozent aller Fälle. Insgesamt 5.997 Menschen wurden bereits negativ auf das Coronavirus getestet, bei 304 Personen steht das Testergebnis noch aus. 1.967 Menschen wurden im Verlauf der Pandemie häuslich abgesondert, weil sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten.

Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten