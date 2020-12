Derzeit schaffen es die Kindertagesstätten Kremmens noch mehr als sechs Stunden geöffnet zu sein. „Viele Gemeinden in Oberhavel können keine acht bis zehn Stunden mehr anbieten, so wie wir“, sagte Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse (SPD) am Donnerstag auf der Stadtverordnetenversammlung...