Diebe treiben weiterhin ihr Unwesen auf den Autobahn-Baustellen am Berliner Ring in Oberhavel. Wie die Polizei am Freitag berichtete, brachen Unbekannte zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, an der A10 zwischen Mühlenbeck und Birkenwerder zwei Baustellencontainer auf und stahlen daraus technische Geräte im Wert von rund 2.500 Euro. Die Kripo ermittelt.