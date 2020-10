Ein in der Greifswalder Straße in Oranienburg abgestellter Hyundai ist in der Zeit vom 20. bis 25. Oktober gestohlen worden. Der blaue Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-JC 941 stand am Fahrbahnrand.

Der Besitzer stellte den Verlust am Sonntag gegen 15 Uhr fest, teilte die Polizei am Montag mit. Nach dem Fahrzeug wird gefahndet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt.