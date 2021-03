Unbekannte haben am Wochenende in einen Bungalow in der Oranienburger Straße in Hohen Neuendorf eingebrochen.

Dazu schlugen sie eine Fensterscheibe ein. Die Täter stahlen Werkzeug und Elektrotechnik. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro, teilte die Polizei mit.