Aus Kellerverschlägen an der Lehnitzstraße sind in den vergangenen Tagen Fahrräder und IPhones gestohlen worden. Warum die Mobiltelefone in einem Keller gelagert waren, bleibt offen.

Unbekannte haben laut Polizei irgendwann zwischen dem vergangenen Donnerstag und dem Wochenende die Kellerverschläge in einem Mehrfamilienhaus gewaltsam aufgebrochen. Nach den Telefonen und den Fahrrädern wird gefahndet. Der Wert des Diebesguts wird mit rund 4400 Euro angegeben.