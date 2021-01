Ein in Potsdam zugelassener 3er BMW ist am Montagabend in Oranienburg gestohlen worden.

Nach Angaben der Polizei hatte eine 58-jährige Autofahrerin das rote Fahrzeug gegen 17.15 Uhr auf dem Parkplatz der Mittelbrandenburgischen Sparkasse an der Bernauer Straße abgestellt. Als die Frau gegen 19.50 Uhr zurückkehrte, war der Wagen verschwunden.

Roter BMW zur Fahndung ausgeschrieben

Der BMW mit dem amtlichen Kennzeichen P-CE 69 wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Der Schaden beträgt rund 7.000 Euro, teilte die Polizei am Dienstag mit.