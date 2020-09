Mehr als 400 Menschen haben am Mittwochabend die erste digitale Bürgerinformationsveranstaltung zum Ausbau der Autobahn 10 bei Birkenwerder verfolgt. „Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz“, sagte Steffen Schütz, Sprecher der Havellandautobahn, unmittelbar nach dem Ende der „digitalen Sprechstunde“.

Eigentlich wollte das Unternehmen gemeinsam mit der Gemeinde Birkenwerder schon im April im Rathaus die Einwohner über die umfangreichen Bauarbeiten informieren. Doch wegen der Corona-Einschränkungen musste die Veranstaltung abgesagt werden. Die wurde jetzt digital nachgeholt. Gut 6.000 Euro wurden investiert, um einen technisch professionellen Auftritt hinzulegen. Das ist gelungen.

Geschäftsführer Dr. Thomas Stütze informierte zum Auftakt mit einer Präsentation, die auf der Internetseite der Firma in einem Mitschnitt zu sehen ist , über den Stand der Dinge und über bevorstehende Maßnahmen. Er bat um Verständnis für die Einschränkungen , die eine Mammut-Baustelle unter laufendem Verkehr mit sich bringe. Allein in diesem Jahr sind noch acht Vollsperrungen vorgesehen , die die Verkehrsteilnehmer sowie Anwohner der Umleitungsstrecken und Schleichwege auf eine Geduldsprobe stellen werden. Verkehrsteilnehmer werden dringend gebeten, den Umleitungsschildern zu folgen und die Hinweise des Navis zu ignorieren. Das hatte bei vergangenen Vollsperrungen fatale Folgen. In der anschließenden Fragestunde spielte neben den zahlreichen Sperrungen auch der Lärmschutz eine große Rolle.