Wer gern und gut isst, denkt zwangsläufig irgendwann darüber nach: Wo kommen mein Gemüse, mein Brot, das Fleisch, die Eier auf meinem Teller eigentlich her? Muss es immer der Discounter, der große Lebensmittelmarkt sein, in dem ich einkaufe? Geht das in Oberhavel nicht auch nachhaltiger, regiona...