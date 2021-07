Sicher, sie mag auch Hunde, aber eigentlich „bin ich ein Katzenmensch“, sagt Elona Croitorn aus Neuglobsow. Dafür setzt sie sich seit einiger Zeit einmal in der Woche in ihr Auto, um ins 30 Kilometer entfernte Tierheim in Tornow zu fahren. Und das, nur um Katzen zu streicheln. Aber was heißt nur? Die 70-Jährige ist einem Aufruf von Ellen Schütze gefolgt. Die Tierheim-Chefin hat über diese Zeitung nach Tierfreunden wie Elona Croitorn gesu...