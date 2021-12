Zeugen sind am Samstagabend in Oranienburg auf den Mann aufmerksam geworden und haben die Polizei alarmiert. Gegen 21.50 Uhr brach ein 52-jähriger Mann in einen Discounter in der Berliner Straße in Oranienburg ein, teilte die Polizei mit. Er war in den Einkaufsmarkt gelangt, indem er eine Scheibe einschlug.