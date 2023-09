In der Niederheide in Hohen Neuendorf tut sich etwas. Am Donnerstag wird um 10 Uhr an der Goethestraße in der Niederheide die erste Filiale von Bäcker Plentz in Hohen Neuendorf eröffnet. Oberhavels bekanntester Bäcker offeriert zur Eröffnung besondere Angebote, mit denen auch ein guter Zweck er...