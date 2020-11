Nachdem Katja Grünler-Erchinger am 28. Oktober über Facebook ihre Kunden über die coronabedingte, kurzzeitige Schließung informierte, kann die Konditormeisterin nun aufatmen: Am kommenden Mittwoch, 11. November, öffnet Grünlers Backstube wieder ihre Türen. Alle Mitarbeitenden, die sich nach dem positiven Corona-Befund einer Kollegin in Quarantäne befanden, kehren am Mittwoch aus eben jener in die Backstube zurück.