Auch die Stadt Liebenwalde hat kurz vor Weihnachten ihre Ehrenamtlichen ausgezeichnet, wie Sprecherin Martina Schnur mitteilt. Es gab gefüllte Blumenvasen mit Stadtwappen und einen Präsentkorb mit dem Liebenwalder Kalender für das Jahr 2021.

Auf Vorschlag des Ortsbeirates Liebenwalde wurde Marlis Düsterhaupt gewürdigt. Sie war eine der Ersten 2005, welche diese Auszeichnung erhielt. Die Stadtverordnetenversammlung entschied sich für eine nochmalige Würdigung, weil „das außerordentliche ehrenamtliche Engagement insbesondere in der Ortsgruppe der Volkssolidarität in Liebenwalde dies rechtfertige“. In der Begründung heißt es weiter: „Mit ihrem Team organisierte sie zahlreiche Veranstaltungen in jedem Jahr wie die Geburtstagsrunden, Busfahrten, Rommé-Nachmittage, öffentliche Treffen.“

Guter Draht zu Jugendlichen

Der Ortsbeirat Neuholland wünschte die Würdigung von Stefanie Kessel, weil sie sich seit 2019 ehrenamtlich im Jugendclub engagiert. Zweimal in der Woche unterstützt sie die Jugendbetreuung. Bei den Kindern und Jugendlichen sei sie sehr beliebt, weil sie gute Ideen für Projekte, Fahrten und Thementage hat.

Der Ortsbeirat Liebenthal schlug Marko Schymura vor, weil er seit seinem zehnten Lebensjahr aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Liebenthal und seit diesem Jahr stellvertretenden Wehrleiter ist. Er betreut die Jugendfeuerwehren mit, unterstützt örtliche Vereine und Veranstaltungen. „Durch sein Handeln trägt er mit zur Erhaltung des dörflichen Zusammenlebens bei,“ heißt es in der Begründung.

Einsatz für Pferdeverein

Außerdem wurde in Liebenwalde Heidi Büttner die Ehrenamtsurkunde im Auftrag des Landrates des Landkreises Oberhavel übergeben. Sie wurde ausgezeichnet für ihr jahrelanges Engagement zum Erhalt der Liebenthaler Pferdeherde, als Vorsitzende des Vereins Liebenthaler Pferdeherde und Mitglied des Kuratorium der gleichnamigen Stiftung.