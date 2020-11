Der Fall sorgte nicht nur in Oranienburg für große Aufregung, auch deutschlandweit wurde in Fernsehsendern und Zeitungen darüber berichtet: Am Abend des 2. Juli soll eine 35-jährige Frau aus Oranienburg am Ufer der Havel gegenüber des Oranienburger Schlosses vergewaltigt worden sein. Dies erzä...