Die für Sonntag, 11. Oktober, geplante Aufführung der Operette „Das Schwarzwaldmädel“ in der Orangerie im Schlosspark findet nicht statt. Die Operettenbühne Berlin habe den Termin aus organisatorischen Gründen abgesagt, teilte die Tourismus Kultur Oranienburg (TKO) mit. Einen Ersatztermin werde es nicht geben.

Wer Karten für diese Veranstaltung hat, bekomme das Geld dafür zurück. Information dazu gibt es in der Tourist-Information am Schloßplatz 2 in Oranienburg oder telefonisch unter 03301 6008110.