Ein bislang unbekannter Mann hatte am 27. Oktober vergangenen Jahres gegen 18 Uhr ein Geschäft in der Berliner Straße von Hohen Neuendorf betreten. Er hatte von der Mitarbeiterin, die schon mit der Reinigung des Ladens beschäftigt war, Bargeld gefordert. Da er nichts erhalten hatte, sperrte er nach Angaben von Polizeisprecherin Ariane Feierbach die Frau in einen Kühlraum und flüchtet ohne Beute. Die Frau konnte sich laut Polizei selber befreien. „Inzwischen konnte ein Phantombild von ihm erstellt werden“, so die Sprecherin.