Eine Husqvarna und eine Honda sind in Glienicke in der Nacht zu Dienstag verschwunden. Nun wird eine dritte Maschine vermisst, und auch in Hennigsdorf wurde in der Nacht zu Mittwoch ein Motorrad gestohlen.

Die dritte Maschine verschwand in Glienicke in derselben Nacht wie die anderen beiden . Die Besitzerin meldete ihre KTM Duke in den Farben schwarz und orange aber erst später als gestohlen.

Polizei fahndet nach vier Motorrädern

In Hennigsdorf suchte ein Yamaha-Besitzer am Mittwochmorgen vergeblich sein Motorrad an der Parkstraße. Er bemerkte den Diebstahl gegen 4.30 Uhr.

Die Polizei fahndet nun nach vier Motorrädern, der KTM mit dem Kennzeichen OHV-PW37, der Yamaha – HV-JH83 – und nach den beiden schon am Dienstag gestohlen gemeldeten Krads mit den Kennzeichen OHV-JK42 (Husqvarna Super Moto) sowie OHV-LZ71 (Honda).

Der Schaden beläuft sich auf knapp 24.000 Euro.