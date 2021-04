Der Unfall eines 81-Jährigen, der am Freitag, 23. April, auf der Bernauer Straße in Oranienburg in den Gegenverkehr gefahren war und so einen heftigen Unfall mit mehreren Verletzten verursacht hatte , sorgte am Wochenende für reichlich Diskussionsstoff in der Kreisstadt. Vor allem in den sozialen ...