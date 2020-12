Eine Mülltonne ist am Dienstagmorgen an der Friedensstraße in Oranienburg in Flammen aufgegangen.

Feuerwehr löschte den Brand



Nach Angaben der Polizei ging der Alarm gegen 4.30 Uhr ein. Durch das Feuer sei auch eine Mauer beschädigt worden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen zum Verdacht der Brandstiftung auf.