Bereits am Freitagabend geriet ein Bungalow auf einem Wochenendgrundstück nahe Sommerfeld in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Dennoch ist das Haus vorerst unbewohnbar, teilte die Polizeiinspektion Oberhavel am Sonntag mit. Gegen den Grundstückseigentümer wird jetzt ermittelt.

Ofen im Haus angeheizt

Der 72-jährige Besitzer des Wochenendgrundstückes hatte einen Dauerbrandofen im Bungalow angeheizt. Etwa 20 Minuten später bemerkte er, dass ein außerhalb des Gebäudes angrenzender Holzunterstand in Flammen stand. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Doch auch der Bungalow geriet durch den Brand in Mitleidenschaft und ist laut Polizei vorerst nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entstand das Feuer womöglich durch Funkenflug aus dem Schornstein. Die Kriminalpolizei ermittelt deshalb wegen fahrlässiger Brandstiftung.