Mario Briese ist der neue Stadtwehrführer in Hohen Neuendorf. Dazu benannten ihn die Stadtverordneten in ihrer Sitzung am Donnerstag. Die Personalie kam zustande, da der bisherige Stadtwehrführer Robert Röhl auf eigenen Wunsch um Abberufung bat. Röhl war seit 2016 im Amt. Er folgte damals auf No...