Die Feuerwehr in Oranienburg musste am Abend (21.11.) zu einem Einsatz in die Schulstraße in Oranienburg ausrücken. Gegen 21:30 ging der Notruf bei der Leitstelle ein. Ein Friseursalon stand in Flammen.

Scheinbar brannten zunächst Dixi-Toiletten neben dem Salon, ehe das Feuer auf nebenstehende Mülltonnen übergriff. Von dort bahnten sich die Flammen den Weg zum Gebäude, in dem der Friseursalon untergebracht ist.

Es gab nach Angaben der Polizei keine Verletzten. Kriminaltechniker gehen von Brandstiftung aus. Die Schadenshöhe wird auf 50.000 bis 100.000 Euro geschätzt.