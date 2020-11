Zu einem Küchenbrand ist die Feuerwehr am Freitag gegen 11 Uhr in die Lessingstraße alarmiert worden. In einer Wohnung hatte nach Angaben der Polizei ein Rauchmelder ausgelöst, alle Bewohnter hatten das Haus daraufhin verlassen.

Hoher Sachschaden

Auslöser war eine auf einer Herdplatte abgestellte Kaffeemaschine, die durch den Brand völlig zerstört wurde. Auch weitere Gegenstände in der Küche wurden in Mitleidenschaft gezogen, sodass von einem Schaden in Höhe von rund 30 000 Euro ausgegangen wird.

Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die übrigen Hausbewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die 53-jährige Wohnungsinhaberin hatte die Kaffeemaschine offenbar am Morgen letztmalig genutzt und dann das Haus verlassen.