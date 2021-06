Durch ungewohnte Geräusche wurden Anwohner im Gartenweg in Flatow am Dienstag in aller Früh aufgeschreckt. Als sie herausschauten, entdeckten sie eine brennende Scheune.

Umgehend alarmierten sie gegen 2.30 Uhr die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte der drei Löschzüge der Kremmener Feuerwehr eintr...