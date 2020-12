Eine ganze Reihe von neuen Besetzungen bei der Kremmener Feuerwehr wurde den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung in Kremmen am Donnerstagabend in der Stadtparkhalle vorgestellt.

Roberto Apelt zum stellvertretenden Jugendwart ernannt

So beglückwünschten Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) und die Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Stefanie Gebauer, Roberto Apelt, der in Staffelde die Jugendfeuerwehr begleitet zur Benennung zum stellvertretenden Jugendwart Stadtwehr Kremmen.

Norman Bonowski ist Ortswehrführer in Kremmen

Außerdem rückte Norman Bonowski an die Stelle des Ortswehrführers von Kremmen, da sein Vorgänger Oliver Fritz mittlerweile zum Stadtwehrführer aufgestiegen war. Bislang war Bonowski sein Vize-Ortswehrführer gewesen. An seine Stelle wiederum rückte der SPD-Stadtverordnete Ricky Schlichting nach. Für alle gab es Blumen und einen freundlichen Applaus.