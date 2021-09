Ende August hatten die gestandenen Feuerwehrmänner aus Sommerfeld Tränen in den Augen, als Sebastian Busse (CDU) am Steuer saß. Kremmens Bürgermeister kam mit einem neuen Löschfahrzeug (LF20) um die Ecke. Knapp 380.000 Euro, ohne Fördermittel, hat die Stadt dafür in die Hand genommen. Jetzt k...