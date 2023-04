Die Auswirkungen des harten Sanierungskurses beim insolventen Warenhaus-Konzern Galeria Karstadt Kaufhof sind bis in den Landkreis Oberhavel zu spüren. Ein Logistikanbieter, der auch in Kremmen einen Standort betreibt, kündigte am Donnerstag, 20. April, eine Konsolidierung der vorhandenen Logistik...