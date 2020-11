Leerer Ratssaal: Lediglich sechs Gemeindevertreter kamen am Donnerstagabend zur Sondersitzung ins Rathaus. Sieben Lokalpolitiker nahmen von Zuhause an der Sitzung teil. Bürgermeister Zimniok schaltete sich aus seinem Büro in die Sitzung rein. © Foto: Jürgen Liebezeit